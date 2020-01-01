Morey ve Rivers'ın güveni tam: "Embiid ve Simmons'la kazanabiliriz!"

Philadelphia 76ers basketbol operasyonlarının yeni başkanı Daryl Morey ve başantrenör Doc Rivers, 76ers'ın Joel Embiid ve Ben Simmons ile kazanabileceğini söylediler.



76ers, basketbol operasyonlarının yeni başkanı Morey'yi tanıttı ve uzun süreli NBA yöneticisi, takımın temel taşları Embiid ve Simmons'ın şampiyonluk kazanabilecek oyuncular olduklarını belirtti.



Morey, şu açıklamaları yaptı:



"Joel ve Ben ile, ayrıca genel menajer Elton Brand tarafından bir araya getirilen kadro ile çalışma şansını düşündüğümüzde, bu kadro, şampiyonluk özlemleri olan ve şampiyonluğu kazanabilecek de bir kadro. Daha fazlasını isteyemezsiniz."



Morey, kadro uyarlanabilirliği için devrimci bir yaklaşımla tanındığı, Houston Rockets ile geçirdiği 13 yıldan sonra Philadelphia'ya geliyor.



"ANLATIYI DEĞİŞTİRMEK GEREK"



Embiid'in Simmons'la bir arada var olup olamayacağına dair gerçek sorular mevcutken Morey, bunu yapabileceklerinden emin olduğunu söyledi ve Rivers da kendisini destekledi:



"Birlikte kazanabileceklerinden hiç şüphem yok. Dediğim gibi, onlarla henüz çalışmaya girmedim. Ama yapabileceklerini biliyorum. Bence anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor: 'Henüz kazanmadılar' demek gerek, 'Kazanamazlar' değil."



Rivers ve Morey, 2000'lerin ortasında beraber Boston Celtics'te çalışmışlardı.



"ROCKETS'TA ÖYLE OYNAMAK ZORUNDAYDIK"



Morey, Rockets'ın kısa kadro başarısının, o kadroya göre uyarlandığını ve Embiid'in Philly'nin odak noktası olmaya devam edeceğini vurguladı:



"Amaç üçlük atmak değil, kazanmaktır. Hücumda bir sürü farklı şekilde skor üretebilirsiniz. Joel ligdeki en verimli post-up oyuncularından biri. Houston'da bana 'Shaq olsaydı ne yapardın' gibi sorular gelirdi, ben de topu maçta 100 kez Shaq'a vereceğimi söylerdim.



Houston'da o şekilde oynamıştık, çünkü elimizdeki yeteneklerimizi kullanmanın en iyi yolu oydu. Doc'ın nasıl kazanılacağını bildiğini biliyorum - açıkçası benden daha fazla."



