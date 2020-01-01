Morey: "James Harden, hayatımı değiştirdi!"

Eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey, James Harden için özel bir mesaj içeren duygusal bir veda yazmak için Houston Chronicle'da tam sayfa bir ilan verdi.



Morey'nin kaleme aldığı yazıda, şu ifadeler yer aldı:



"James Harden hayatımı değiştirdi. Bütün bir sayfa yalnızca James'e ayrılabilirdi. Yalnızca hayatımı değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda basketbol oyununda devrim yarattı - ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı gibi - yapmaya devam ediyor. Oyun James yüzünden farklı bir şekilde oynanıyor ve dünyadaki her oyun alanında, yeni nesil yetenek onun oyununu inceliyor ve taklit ediyor. James'le artık sezon için bir strateji belirleyemeyeceğimiz gerçeğine inanamıyorum. James'in Houston için bir şampiyonluk kazanmasını hep destekleyeceğim. Bu hikaye böyle bitmeli."



"Houston şehrine ve tüm Rockets taraftarlarına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz bana enerji ve ilham verdi. Başarımızın itici gücü sizsiniz. Hikayenizin bir parçası olmaktan onur duyuyorum."



Morey, son 14 yılını Rockets'ın ön bürosunda geçirdikten sonra geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmişti. Morey geçici olarak organizasyonda danışman olarak kalacak ve takımın baş antrenör aramasına yardımcı olacak.



Ekip, Morey'nin yönetiminde müthiş bir normal sezon başarısı elde etmiş ve görev süresi boyunca üç sezon hariç tüm sezonlarda playofflara ulaşmıştı.



