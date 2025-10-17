Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor

Bundesliga'nın 7. haftasında Union Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.



Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi Union Berlin 3-1 kazandı.



Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 3 ile 26. dakikalarda Danilho Doekhi ve 81. dakikada Rani Khedira kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golü ise 33'te Haris Tabakovic'ten geldi.



Galatasaraylı eski futbolcu Derrick Köhn, Union Berlin adına 69 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Union Berlin ligdeki puanını 10'a çıkarırken Borussia Mönchengladbach 3 puanla ligin son sırasında kaldı.



Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.







