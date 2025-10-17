17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
3-1
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-2
17 Ekim
PSG-Strasbourg
3-3
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
2-1

Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor

Bundesliga'nın 7. haftasında Union Berlin, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. haftasında Union Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi Union Berlin 3-1 kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 3 ile 26. dakikalarda Danilho Doekhi ve 81. dakikada Rani Khedira kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golü ise 33'te Haris Tabakovic'ten geldi.

Galatasaraylı eski futbolcu Derrick Köhn, Union Berlin adına 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin ligdeki puanını 10'a çıkarırken Borussia Mönchengladbach 3 puanla ligin son sırasında kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Union Berlin, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
