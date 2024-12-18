Monaco'dan evinde Bayern'e farklı tarife

THY EuroLeague'in 16. haftasında Monaco ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.



Salle Omnisports Gaston-Médecin'de oynanan mücadelede Monaco, Bayern Münih'i 93-74'lük skorla mağlup etti.



Skorların dengeli dağıldığı Monaco'da Georgios Papagiannis 14 sayı, Mike James 13 sayı, Matthew Strazel 11 sayı, Jordan Loyd 11 sayı, Elie Okobo 10 sayı, Terry Tarpey ve Donatas Motiejunas 8 sayıyla mücadele etti.



Konup ekip Bayern'de ise Carsen Edwards 17 sayı, Johannes Voigtmann 13 sayı, Danko Brankovic 10 sayı, Nick Weiler-Babb 9 sayı, Andreas Obst 5 sayı ile oynadı. Bayern'de milli basketbolcumuz Onuralp Bitim 9 dakika süre aldığı maçta 6 sayıyla maçı tamamladı.



Monaco aldığı bu galibiyet ile EuroLeague'de zirveye yerleşirken Bayern Münih 4. sırada yer alıyor.



