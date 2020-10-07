Modric, Messi'nin Barcelona'da kalmasına sevindi

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modrid, transfer döneminde gündeme gelen Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararının gerçekleşmemesini mutlulukla karşıladıklarını söyledi.



Ezeli rakipleri Barcelona'nın süper yıldızı Messi'nin takımda kalma kararından övgüyle bahseden Hırvat oyuncu, "Hep en iyilere karşı oynamak isterim" sözlerini kullandı.



34 yaşındaki Modric konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bir kulüp içerisinde tabii ki Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararını tartışmadık. Onun Barcelona'dan ayrılması bizim için kötü olur. Onun gibi bir oyuncunun rakibimiz olarak kalması harika. Kalmasına ben de şahsen sevindim çünkü hep en iyilere karşı oynamak isterim"



