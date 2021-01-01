Mitchell: "McCollum, NBA'in en iyi ikinci adamı!"

Eski NBA koçu Sam Mitchell, Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'ın ligin en iyi "ikinci adamı" olabileceğini söyledi.



CJ hiçbir zaman resmi olarak All-Star seçilmemiş olsa da, hücum repertuvarı o seviyede bulunan bir isim olduğundan ötürü, Mitchell kendisinin ligdeki en iyi 'ikinci adamı' olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Nasıl oynadığına baktığınızda, sayı ortalamasını 22'den 26'ya yükseltti. Ve benim için şaşırtıcı olan şey de, her yıl, insanların şu soruyu sormaya devam etmesi: 'Playofflarda istediğimiz seviyeye çıkamadığımız için, CJ ve Dame'i ayırmalı mıyız?' Hayır! 26 sayının ve hücumda yaptıklarının yerine neyi koyacaksınız?



Diğer yardımcı oyunculara ve kendisinin ortaya koyduklarına baktığınızda, CJ ligdeki en iyi 'ikinci adam' olabilir."



