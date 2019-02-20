Mircea Lucescu, ayrılık sürecini açıkladı!

Türkiye A Milli Takımı'ndaki görevine son verilen, İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesine röportaj verirken görevinden ayrılma sürecini anlattı.Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Romanyalı teknik direktör, ''Avrupa Şampiyonası Elemeleri vardı. Ben de TFF'yeElemelere başlayıp yarıda bıraksam takım için adil olmazdı.'' sözlerini kullandı.Yabancı sınırlaması hakkında görüşlerini yineleyen Lucescu, ''Türkiye'de yeni bir takım inşa ettim. Takımı 30 yaş ortalaması ile aldım ve 23 ortalama ile bıraktım. Bunu yabancı sınırı olmayan bir ülkede yaptım. 2 ve 3. Lig'den futbolcular bulmak zorunda kaldım. Türkiye eğer gelişmek istiyorsa yerli oyunculara önem vermeli. Galatasaray'ın Benfica karşısında çıkan 11'ine bakın. 11 oyuncunun tamamı yabancı.'' diye konuştu.Genç Türk oyuncuların geleceğinin çok parlak olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, ''Genç Türkler çok iyi. Bunlardan biri Merih Demiral. 20 yaşında Sassuolo'ya gitti. Yanında Stuttgart'a giden Ozan Kabak olacak. Bursaspor'dan Burak Kapacak var. Türkiye'nin gelecekteki defansı bu şekilde olacak. Orta sahada ise Trabzonspor'un iki genci Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür var. Bu jenerasyon gerçekten çok iyi ama hep söylediğim gibi takımlarında sürekli oynamak zorundalar.'' dedi.Geleceği hakkında da konuşan Lucescu, ''Artık tekrar kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Çalışmayı çok seven bir insanım, her gün çalışmak istiyorum. Brescia ve Donetsk'te olduğu gibi genç oyuncular yetiştirmek istiyorum.'' diyerek sözlerini bitirdi.