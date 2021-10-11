A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8. hafta maçları oynandı.
Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
19 puan, Hollanda
17 puan, Norveç
15 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık
ALINAN SONUÇLAR
6-0, Hollanda - Cebelitarık
2-0, Norveç - Karadağ
1-2, Letonya - Türkiye
A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Letonya
Hollanda (D)
KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Hollanda
Türkiye
Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
19 puan, Hollanda
17 puan, Norveç
15 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık
ALINAN SONUÇLAR
6-0, Hollanda - Cebelitarık
2-0, Norveç - Karadağ
1-2, Letonya - Türkiye
A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Letonya
Hollanda (D)
KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Hollanda
Türkiye