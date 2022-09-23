Millilerimiz Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor.Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:Türkiye-Tayland (TRT Spor)Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)