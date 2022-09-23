Millilerimiz Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor.
Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını 24 Eylül Cumartesi günü Tayland ile Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)
27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını 24 Eylül Cumartesi günü Tayland ile Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.
Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye-Tayland (TRT Spor)
27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
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