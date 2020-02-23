Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde Ankita Raina'ya 2-0 yenildi.

Haber; AA
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti
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23 Şubat 2020 14:27
Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

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