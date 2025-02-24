Milli para masa tenisçiler öğrencilerle bir araya geldi

Milli para masa tenisçileri Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Merve Cansu Demir, Şehitlik Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçiler öğrencilerle bir araya geldi
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24 Şubat 2025 16:00

Milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Merve Cansu Demir, öğrencilerle buluştu.

Mamak İlçesindeki Şehitlik Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte başarı hikayeleriyle deneyimlerini aktaran sporcular, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Dünya şampiyonu Nesim, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe maçına ilişkin soruya "Sporun ruhunda dostluk, kardeşlik vardır. Derbi de bu çerçevede geçsin ancak gönlüm Galatasaray'dan yana." cevabını verdi.

Paralimpik oyunlar şampiyonu Abdullah, öğrencilere başarının yolunun çok çalışmaktan geçtiğini anlattı.

Avrupa şampiyonu Merve Cansu ise ortaöğretimini geçirdiği okulda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşinin ardından Şehitlik Ortaokulu Müdürü Mustafa Akçelik, sporculara çiçek takdim etti.


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