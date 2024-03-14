Milli para masa tenisçi Kübra Korkut'tan Singapur'da altın madalya

Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyon oldu.
Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.
Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.
Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.
Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.
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