Milli para masa tenisçi Kübra Korkut'tan Singapur'da altın madalya

Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

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Milli para masa tenisçi Kübra Korkut'tan Singapur'da altın madalya
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14 Mart 2024 16:13
Singapur Smash Para Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden Kübra Korkut, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Sınıf 6-7'deki sporcuların katıldığı organizasyon, Singapur Spor Merkezi'nde düzenlendi.

Kübra, tek kadınlar finalinde karşılaştığı Hollandalı Kelly van Zon'u 3-1 (11-8, 12-14, 11-9, 11-4) yenerek altın madalya kazandı.

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