Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğu için geri sayım başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçi Razgatlıoğlu'nun 15-17 Ekim tarihlerinde 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde yarışacak olmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Razgatlıoğlu'nun hafta sonu şampiyon olabileceğini belirten Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak yine bir ilki yaşama aşamasındayız. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bir Türk'ün Dünya Superbike Şampiyonu olması, yüzde yüz Türkiye'de eğitim almış, antrenmanlarını Türkiye'de yapmış, şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun öğrencisi Toprak'ın motor sporlarının zirvesindeki bir yarışta birinci olması en büyük hayallerimizden biri. Bu hayale çok yaklaştık." diye konuştu.



Toprak'ın şampiyona genel klasmanında en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 24 puan önünde 478 puanla zirvede yer aldığını hatırlatan Uçar, şöyle devam etti:



"Matematiksel olarak Arjantin'de şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Tüm umudumuz bu. Toprak, Superbike organizasyonunda şampiyon olursa motor sporlarında bambaşka bir devrim olacak. Biz de bu başarı devrimini yaşamak istiyoruz. Toprak, Kenan Sofuoğlu'nu takip ediyordu. Toprak'ın da izini takip eden onlarca motor sporcusunu gelecek yıllarda görüyor olacağız. Türkiye Motosiklet Federasyonu, performans sporcusu yetiştirme noktasında ülkemizi en etkin şekilde temsil etmeye çalışıyor. Sadece organizasyonla değil, sporcularla, tesislerle ülkemizin motor sporlarında önünü açma gayretindeyiz. Toprak'tan da bu başarı geldiğinde bambaşka bir sayfa açmış olacağız."



- "Toprak, bugüne kadar en fazla podyum yapan sporcularımızdan biri oldu"



Uçar, Kenan Sofuoğlu'nun milletvekili olduktan sonra da motor sporlarının gelişmesi için çok çaba harcadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Kenan Sofuoğlu, herkesin imrenerek baktığı Can ile Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun arasında bulunduğu 4 kişilik ekip oluşturdu. Her biri dünya şampiyonasının ayrı kategorisinde farklı noktada ülkemizi temsil ediyor. Toprak, bugüne kadar en fazla podyum yapan sporcularımızdan biri oldu. Her çıktığında da İstiklal Marşı'mızı okuttu. İnşallah bu serüveni bir başarı hikayesiyle zirvede tamamlayacağız."



Kenan Sofuoğlu'nun sahada olmasının büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Uçar, "Yaşattığı başarılar, bundan sonraki başarılarda üstlenmiş olduğu rol gelecekte ülkemizin tanıtımına şimdiden çok büyük yatırım anlamına geliyor. Kenan Sofuoğlu'nun yapılan bir araştırmada, Türkiye'de bilinirliği yüzde 75, yurtdışına bilinirliği ise yüzde 85 çıktı. Kenan Sofuoğlu, motor sporlarında dünyaya açılan çok etkin ve güzel bir pencere." değerlendirmesini yaptı.



- İlk yarış 16 Ekim Cumartesi günü



Red Bull sporcusu Toprak, şampiyonada 16 Ekim Cumartesi günü TSİ 18.10'da superpole (sıralama) yarışına, sonra TSİ 21.00'de hafta sonunun ilk yarışına çıkacak.



Milli sporcu, 17 Ekim Pazar günü ise TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.





