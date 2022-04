Milli kayakçı yurt dışında ses getirdi: 'Uçan Türk'

Kayakla atlamada milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, kış sezonunda her hafta düzenlenen Dünya Kupaları'na katılarak ilk 30'a girip Dünya Kupası puanlarını artırmayı hedeflediklerini, ardından da madalyayı düşündüklerini belirtti.



2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden, 2022 FIS Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez elemeleri geçerek finalde yarışan, kış sporlarında adından söz ettiren Fatih Arda, Anadolu Ajansı Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Salgın koşullarında Kış Olimpiyatları'na kota alabilmek için yazdan itibaren sıkı çalıştıklarını belirten Fatih Arda, "Antrenman için Avrupa'daki rampaları kullandık ve antrenörümüzle beraber Dünya Kupaları mı yoksa bir alt klasman kıtalararası kupalarda mı devam edeceğimize karar vermek için performansımızı ölçtük. Antrenmanlar iyi gitti çalışmalarımızın karşılığını aldık. Dünya Kupası'nda yarışmaya karar verdik, kayakla atlamada Dünya Kupası en üst yarışmalardır." dedi.



Milli sporcu, ilk olarak Rusya'daki Dünya Kupası'na katıldıklarını hatırlatarak, "Orada elemeleri geçerek tarihimizdeki ilk Dünya Kupası finaline çıktık. Bu antrenörümün bile beklemediği bir sıçrayıştı. Daha sonrasında da sezonun bütün Dünya Kupaları'na gitmeye karar verdik. Dört tepe turnuvalarında ülkemizin ilk Dünya Kupası puanını kazandık. Bu kayakla atlama tarihimiz açısından çok önemli bir olaydı. İnsanlar bu kadar kısa zaman içerisinde Dünya Kupası puanı aldığımıza hayretle baktılar." diye konuştu.



Ardından kayakla atlamada sadece 65 sporcunun kota alabildiği kış olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığını belirten Fatih Arda, "Olimpiyatlarda ilk önce elemeleri geçmek önemli bir başarı olacaktı. Olimpiyatlarda da çift çeyrek finale ulaşmayı başardık." şeklinde konuştu.



Takım arkadaşlarıyla beraber uçuş rampalarından atlayan ilk Türk sporcular olmayı başardıklarını aktaran milli kayakçı, şöyle devam etti:



"Her uçuş rampasında Türkiye rekorunu daha ileriye çekmeyi başardık. İlk önce Norveç'teki yarışta 183 metre, sonra Almanya'daki yarışta 186 metre ve en son Slovenya'da 196,5 metre uçmayı başardık, çok güzel bir başarıydı. Şu anda yarıştığım sporcular 200'üncü defa 200 metre ve üzerinde atlayış gerçekleştirmiş, benim uçuş rampasındaki 3'üncü yarışmam ve 196,5 metreye ulaştım. Önümüz açık elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya her zaman hazırız."



"Her Dünya Kupası'nda ilk 30'a girmeyi planlıyoruz"



Fatih Arda, kış sezonunda kayakla atlamada her hafta sonu bir ülkede Dünya Kupası yarışmaları yapıldığını aktararak, "Bunlara da katılma mecburiyetimiz var. Her Dünya Kupası'nda ilk 30'a girerek Dünya Kupası puanlarını daha da artırmayı planlıyoruz. Daha sonrasında da gözümüzü madalyaya çevirdik. Çünkü Dünya Kupası madalyamız şu anda herhangi bir kış sporları branşında yok. Bunu başarabileceğimizin mesajını verdik." şeklinde konuştu.



Kısa sürede birçok şeyi başardıklarını dile getiren milli sporcu, "14 yıl içine Dünya Kupası puanı, 2 defa olimpiyat kotası, Summer Grand Prix puanı, kıtalararası kupa yarışmalarındaki 6'ıncılık, Türkiye rekorunu ileriye çekme gibi başarıyı, bu kadar kısa sürede kayakla atlamada başarmak mümkün değil. Çünkü şu anda son olimpiyatlarda yarışan ve birinci olan kişi 36 yaşında ben 24 yaşındayım." yorumunda bulundu.



Kayakla atlamada Dünya Kupaları'nda en iyi dereceleri elde etmiş sporcuların senenin sonunda genel klasman şampiyonluğu için yarıştığını aktaran Fatih Arda, "Kayakla atlama yazın da yapılıyor suni çimde, Summer Grand Prix yarışmaları var. Bu yarışlar da önemli." dedi.



Uçuş rampasına geldiğinde uçmak üzereyken neler düşündüğüne ilişkin de milli kayakçı, şöyle konuştu:



"Hayatımızda ilk defa uçuş rampasından atladık. Riskli rampalar belli bir dereceye geldiğinizde oradan atlayış gerçekleştirebiliyorsunuz. Rampaya gittiğimizde önceden atlayış gerçekleştirdiğimiz rampaların 2,5 katı yükseklikte bir rampa. Güzel bir heyecandı çünkü çok heybetli rampalar, dünyada sayılı olan rampalar. Güzel bir atlayış gerçekleştirdik, ilk atlayışımda 180 metreyi buldum, antrenörüm de şaşırdı. İlk kez oradan atlayan birisinin bu mesafelere gitmesi... İlk atlayışta mesafe önemli değildir tekniği ne kadar doğru yapmak, rampayı tanıma dediğimiz olay gerçekleşir. Gayet sakin kaldık iyi yaptık, ilk yarışmamızda da ilk 40 sporcu arasına girerek Dünya Kupası uçuş rampası çeyrek finaline yükseldik bu da bir ilkti. Orada da insanlar hayret etti, bu işin dibini de zirvesini de gördük. Önümüz açık bunun da mesajını verdik."



"Bu sporda madalya gelir mi evet gelir"



Rampadan ayrılırken saatte kaç kilometre hıza ulaştığıyla ilgili de Fatih Arda, "Rampadan kayış hızımız 102-105 kilometre, havada ulaştığımız hız ise 115-120 kilometreye çıkıyor. Bu normal bir rampaya kıyasla 20 kilometre daha fazla hızlı demek. Artık havada kendinizi kontrol etmeye, düşünmeye vaktiniz oluyor, o kadar uzun bir mesafe." dedi.



Avrupa'da kayakla atlamaya 5-6 yaşlarında çocukken başlattıklarını belirten Arda Fatih, "Göstermiş olduğumuz gelişmeler insanların ilgisini çekti. Türkiye'de de artık kayakla atlama ilgi çekiyor. Artık birçok kişi başlamak istiyor, sadece Erzurum'da tesislerimiz var ama ülkemizin her yerinden, İstanbul'dan, Ankara'dan küçük çocuklar 'Abi ben de uçmak istiyorum, nasıl başlayabilirim' diyor. İnşallah bizden daha iyi yerlerde daha iyi şekilde ülkemizi temsil ederler. Evet biz bu sporun ilkleriyiz, önlerini açtık, tecrübelerimizle onlara yol göstereceğiz. Ama bu spor genç yaşta başlanıp belirli bir sistematik ve planlı çalışmayla devam edilmesi gereken bir spor." şeklinde görüş belirtti.



"Uçan Türk" lakabıyla anılmasına ilişkin de milli sporcu, "Bu lakaptan memnunum, insanlar Türk bayrağını kayakla atlama branşında çok fazla görmediler. Biz modern kayakla atlamayı 15 yıldır yapıyoruz, kısa sürede de bu kadar ilerleme kaydetmemiz uluslararası basında da Türkiye'de de ilgi uyandırdı. Bu nedenle de insanlar 'Uçan Türk' diyor, isimler, Fatih Arda'lar, Ahmet'ler gelip geçer önemli olan orada Türk bayrağının ne kadar iyi temsil edildiği." değerlendirmesinde bulundu.



Geliştirilmesini istediği konularla ilgili de Fatih Arda, "Bana düşen her şeyi yaptım, bahane üretmedim ama artık bu kayakla atlama branşının bir üst seviyeye çıkabilmesi için taşın altına elin sokulması lazım. Şu anda bu düzenle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bir üstüne nasıl çıkabiliriz diye sorarlarsa tabii ki ben bunu biliyorum, gerekli yerlere açıklamalar da yapıyorum. Bu sporda madalya gelir mi evet gelir. Çünkü kayakla atlama disiplinli çalışmayı gerektiren bir spor, imkan vermeyi gerektiren bir spor olsa da son olimpiyatlarda işte karışık takımda Kanada'nın almış olduğu madalya dünyada ilgi uyandırdı. Hiç hayal edemezsiniz Kanada karışık takımının kayakla atlamada olimpiyat bronz madalya kazanmış olmasını. Ülkemize kış sporlarını tanıtma anlamında da başarı anlamında da kayakla atlamanın öncü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.





