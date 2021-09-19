Milli karatecilerden 11 madalya daha

Karate 1 Gençlik Ligi'nin İstanbul etabının ikinci gününde milli karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele ettiği organizasyon devam ediyor. 10 kategoride madalyaların dağıtıldığı organizasyonda milli karateciler ikinci günü 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Türkiye dün kazandığı 14 madalya ile toplam madalya sayısını 25'e çıkarmış oldu.



Genç erkekler kumite +76 kiloda Furkan Can Özdemir, yıldız erkekler kumite 52 kiloda Doğu Taş ve genç kızlar kumite 54 kiloda Buse Kılıç Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler oldu. Ağustos ayında Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yıldız erkekler kumite 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir finalde Ukraynalı rakibi Stanislav Nikulin'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.



Milli karateciler ilk gününü de 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamlamış ve en başarılı ülke olmuştu. Organizasyon yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.



Madalya kazanan diğer sporcular ise şöyle:



Gümüş:



Süleyman Aydemir - Yıldız erkekler kumite 70 kilo



Mehmet Nalbat - Genç erkekler kumite +76 kilo



Bronz:



Furkan Kaynar - Yıldız erkekler kata



Zeynep Şule Arslan - Yıldız kızlar kata



Sude Esem Tural - Yıldız kızlar kumite 47 kilo



Anıl Eser Bayram - Yıldız erkekler kumite 57 kilo



Mustafa İslam Ograglı - Yıldız erkekler kumite 63 kilo



Özhan Gökbulak - Yıldız erkekler kumite 70 kilo



