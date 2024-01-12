Milli buz patenci Metehan Atan'dan büyük başarı!

Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Milli buz patenci Metehan Atan'dan büyük başarı!
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12 Ocak 2024 15:33
Milli buz patenci Metehan Atan, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporculardan Metehan Atan, 1500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Yarı final yarışları cumartesi günü TSİ 15.50'de başlayacak.

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