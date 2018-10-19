Milli ampute futbolcunun Beşiktaş hayali

Ampute futbol oynamak için büyük uğraş verdi

"Diğer ülkelerden çok çok hızlı gelişiyoruz"

Meksika'da 24 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Rahmi Özcan, antrenörlük kursuna gittiğini ve gelecekte taraftarı olduğu Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi.Rahmi Özcan, yaptığı açıklamada, "Beden eğitimi mezunuyum. TFF C lisansım var, B'ye başvuru yapmak istiyorum ama hem liglerden hem de milli takımlarımızdan dolayı vakit bulamıyorum. Tabii ki kariyer planlamamda antrenörlük var." dedi.Öncelikle Ampute futbolunda genç oyuncuları yetiştirmek istediğini vurgulayan Rahmi, "Kulüp ve milli takımdaki yoğunluktan dolayı kurs için vakit bulamıyorum. Öncelikle ampute futbolunda bir şeyler yapmak istiyorum. Ankara'da Yenimahalle Engellilergücü adıyla takım kurdum. Sağ olsun Yenimahalle Belediyesi de destek veriyor. Tesisleşmeyi tamamlayıp sporcu yetiştirmek istiyorum. Onlara bir şeyler vermek istiyorum. Milli takıma sporcu vermeye başladığımda normal futbola yönelip analiz yapmak istiyorum." diye konuştu.Analiz antrenörlüğü eğitimi aldığını ve Spor Toto Süper Lig veya ikinci ile üçüncü ligde çalışmasının fark etmeyeceğini kaydeden milli oyuncu, "Kulüp ayrımı yapmak istemiyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Yoğunluktan Beşiktaş'ın yeni stadında maç izleme fırsatı bulamadım, (Avrupa Şampiyonası'nda) bir anda futbolcu olarak buldum. Belki antrenör olarak da orada olabilirim." ifadelerini kullandı.Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un hayranı olduğunu vurgulayan Rahmi Özcan, "Hem heyecanlı hem de teknik ve taktik bilgisi var. Hücuma yönelik futbol oynatmasını çok seviyorum, ben de öyleyim. İyi kanatlar ve forvet bütün çözümleri sağlar." değerlendirmesinde bulundu.Rahmi Özcan, ampute futbolunda yer almak için milli takım teknik direktörü Uğur Özcan'a büyük baskı yaptığını anlattı.Manisalı olduğunu hatırlatan milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Lisedeyken 19 Mayıs çalışmalarına engelimden dolayı almıyorlardı, bando takımına da almıyorlardı. Biz de futbol oynuyorduk. Okula yeni gelen beden eğitimi öğretmenimiz ampute futbolundan bahsetti. Kendisi Uğur hoca ile temas kurmuş ve telefon numarasını bana verdi. Ben Uğur hocayı, 'ne zaman geleyim' diye sürekli aradım. En sonunda geldim ve Uğur hoca bir daha göndermedi."Geçmişte çift koltuk değneği kullandığını vurgulayan Rahmi Özcan, "Çift koltuk değneğiyle yaşamımı sürdürüyordum. Bu nedenle koltuk altlarım morarınca ve yara olmaya başlayınca annem çok üzülüyordu. Beni kanadyene sevk etti. Tek koltuk değneğiyle futbol oynuyordum. Ankara'ya gelince Uğur hocam kanadyenlere geçmem gerektiğini söyledi. İlk başta zorluk çektim ama doğuştan engelli olduğum için kanadyen kullanma konusunda bilgim vardı. Sonra alıştım." şeklinde konuştu.Meksika'daki Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktaran Rahmi Özcan, "Çok kaliteli yerlerde kamp yapıyoruz, eskisi gibi değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ampute futbolu, vizyon ve misyon değiştirdi. Dünya Kupası'nda hep ucundan kaçırıyorduk. Bu yıl çok iyi jenerasyonumuz var. Avrupa şampiyonluğunun üstüne bir dünya şampiyonluğunun apoletini istiyoruz." diye konuştu.Dünya Kupası için Riva'da yedinci kampı gerçekleştirdiklerini anlatan Rahmi Özcan, "Dünyada sonradan kurulup da bu kadar başarıya sahip olan tek milli takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Rakiplerimiz 1950'li yıllarda başlamış, Türkiye'de ise 2003'te kurulmuş. Uzun mazisi yok, ona rağmen 4 dünya üçüncülüğü ve bir Avrupa şampiyonluğu sığdırmış. Dünyada ampute futbolunda en organize ülke Türkiye, 3 ligimiz var. Diğer ülkelerden çok çok hızlı gelişiyoruz. Spor Bakanlığının, kendi federasyonumuzun ve Türkiye Futbol Federasyonunun katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.