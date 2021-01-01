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Miles: "LeBron çaylakken, benden daha olgundu"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı Darius Miles, LeBron'u ortalama bir NBA çaylağından farklı kılan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı Darius Miles, LeBron'u ortalama bir NBA çaylağından farklı kılan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Miles, 36 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında konuşarak, James'i diğer çaylaklardan ayıran durumun ne olduğunu şöyle belirtti:

"Bunu her zaman anlatırım, benim o zamanlar ligdeki üçüncü yılımdı ve bu çocuk salona girdiğinde, gerçekten benden çok daha olgun gibiydi. İşlerini halletme biçimi ve özgüveniyle, farklı bir duruşu vardı. Ben halen mahalleden gelme hareketler yaparak, bulunmamam gereken yerlerde bulunurdum.

O zamanlar Draft'ta en yüksekten seçilen oyuncu bendim ama ligde onun gibi bir özgüvenim yoktu. Genel olarak olgunluk hali hakkında konuşuyorum. Ben halen olgunlaşmamış gibiydim, her an öfke nöbetlerim tutabiliyordu.

Liseden gelmesine rağmen, kendine güveni tam bir profesyonel gibiydi. Ligdeki üçüncü yılımda, onu kendimden daha olgun buluyordum."


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