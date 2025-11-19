Milan'dan Niclas Füllkrug hamlesi!

West Ham'da Niclas Füllkrug dönemi sona ermek üzere. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Alman golcü, Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da yıldızlaşan ve takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Füllkrug, Premier League'de aynı etkiyi yaratamadı.



İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan, Ocak ayı transfer döneminde Alman santrfor Niclas Füllkrug'u kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan Milan'ın yaz transfer döneminde Robert Lewandowski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı da iddia ediliyor.Alman forvet, bu sezon West Ham formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.