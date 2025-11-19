26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Milan'dan Niclas Füllkrug hamlesi!

Milan, devre arası transfer döneminde West Ham'ın Alman santrforu Niclas Fullkrug'u kadrosuna katmak istiyor.

calendar 19 Kasım 2025 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Niclas Füllkrug hamlesi!
West Ham'da Niclas Füllkrug dönemi sona ermek üzere. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Alman golcü, Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 

Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da yıldızlaşan ve takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Füllkrug, Premier League'de aynı etkiyi yaratamadı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Milan, Ocak ayı transfer döneminde Alman santrfor Niclas Füllkrug'u kadrosuna katmak istiyor. 



LEWANDOWSKI İDDİASI

Öte yandan Milan'ın yaz transfer döneminde Robert Lewandowski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı da iddia ediliyor.

Alman forvet, bu sezon West Ham formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
