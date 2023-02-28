Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'taki sorun, istediği süreyi alamaması...
Sloven oyuncunun, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak rotasyon oyuncusu olmayı istemediği öğrenildi.
TEKLİFLER VAR
Görüşmelerin sürdüğü başarılı oyuncuya; İspanya, İtalya'nın yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'tan da teklif var. Yönetim, Zajc'ı takımda tutmak istiyor.
Sloven oyuncunun, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak rotasyon oyuncusu olmayı istemediği öğrenildi.
TEKLİFLER VAR
Görüşmelerin sürdüğü başarılı oyuncuya; İspanya, İtalya'nın yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'tan da teklif var. Yönetim, Zajc'ı takımda tutmak istiyor.