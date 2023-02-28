Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'taki sorun, istediği süreyi alamaması...



Sloven oyuncunun, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak rotasyon oyuncusu olmayı istemediği öğrenildi.



TEKLİFLER VAR



Görüşmelerin sürdüğü başarılı oyuncuya; İspanya, İtalya'nın yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'tan da teklif var. Yönetim, Zajc'ı takımda tutmak istiyor.



