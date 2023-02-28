Miha Zajc'ın önceliği oynamak

Miha Zajc'ın, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak rotasyon oyuncusu olmayı istemediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'ın önceliği oynamak
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28 Şubat 2023 14:58
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'taki sorun, istediği süreyi alamaması...

Sloven oyuncunun, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak rotasyon oyuncusu olmayı istemediği öğrenildi.

TEKLİFLER VAR

Görüşmelerin sürdüğü başarılı oyuncuya; İspanya, İtalya'nın yanı sıra Trabzonspor ve Beşiktaş'tan da teklif var. Yönetim, Zajc'ı takımda tutmak istiyor. 

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