Miha Zajc: 'Derbi öncesi 3 puan çok iyi'

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc: "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.



Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.









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