Miha Zajc: "Derbi öncesi 3 puan çok iyi"

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golün sahibi Miha Zajc, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: 'Derbi öncesi 3 puan çok iyi'
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02 Nisan 2022 18:21
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc: "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, karşılaşmanın 76. dakikasında kenara alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

 

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