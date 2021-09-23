Miguel Crespo: "Fenerbahçe'de olduğum için gururluyum"

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Miguel Crespo konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo: 'Fenerbahçe'de olduğum için gururluyum'
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23 Eylül 2021 19:23
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Şüphesiz ki Fenerbahçe çok büyük, tarihi bir kulüp. Dolayısıyla çok mutluyum." dedi.

Vitor Pereira'ya teşekkür eden Portekizli oyuncu, "Pereira'ya bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ederim. Bu aileye yardım etmek istiyorum, kendisi çok özel bir antrenör." diye konuştu.

Rekabete hazır olduğunu söyleyen Crespo, "Böyle bir takımın parçası olduğum için gururluyum. Bu oyuncularla rekabet etmek bile benim için gurur. Zamanı geldiğinde gerekeni yapmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.


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