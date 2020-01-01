Miami, Boston ve Dallas, takas görüşmelerindeler!

ESPN'den Jonathan Givony'ye göre Miami Heat, Boston Celtics ve Dallas Mavericks, 2020 NBA Draftı'ndan önce takas görüşmeleri yaptılar.



Bu takımların, yaklaşan Draft'ta en iyi oyuncuya ulaşma şanslarını artırmak istedikleri bildirildi.



Givony, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Sacramento Kings (12'nci sıra), Boston Celtics (14'üncü sıra), Wolves (17'nci sıra), Dallas Mavericks (18'inci sıra), Brooklyn Nets (19'uncu sıra) ve Miami Heat'e (20'nci sıra) ait seçimler, kaynaklara göre, son zamanlarda takas görüşmelerinde en yaygın olan seçimler."



Draft, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.



