MHK, haftanın hakemlerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği MKE Ankaragücü maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan
Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği MKE Ankaragücü maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan