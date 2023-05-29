MHK, haftanın hakemlerini açıkladı

Merkez Hakem Kurulu, ligin kaderinin belirleneceği haftanın hakemlerini açıkladı.

Abone Ol
MHK, haftanın hakemlerini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2023 12:07
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 12:08
Spor Toto Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği MKE Ankaragücü maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.

Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery