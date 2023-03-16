Mertens için son karar verildi!

Galatasaray cuma günü Süper Lig'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi yıldız oyuncuyla ilgili kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mertens için son karar verildi!
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16 Mart 2023 08:29
Galatasaray Süper Lig'de 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan Dries Mertens ile ilgili kararını verdi.

Sarı-Kırmızılı ekibin önceki gün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanında savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Okan Buruk yönetiminde yüksek tempoda geçen çalışmada, Konyaspor sınavının taktik provası yapıldı. Galatasaray'da hazırlıklar bugün 12.00'de başlayacak idmanla tamamlanacak. Kafile daha sonra Konya'ya geçerek zorlu maç için kampa girecek.

MERTENS RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığını tam olarak atlatamayan Dries Mertens'in Konya'da riske edilmemesine karar verildi. Son anda planlarda sürpriz bir değişiklik yapılmazsa, Belçikalı forvet kritik deplasmana götürülmeyecek. 

G.SARAY UZATMAK İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda oynamasını istiyor.

Tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istiyor.





 
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