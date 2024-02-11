Mertens geçen sezonu geçti

Dries Mertens, dün akşamki Başakşehir maçının ilk yarısına damgasını vurdu. Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Belçikalı yıldız, geçen sezonki rakamlarını da sollamayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mertens geçen sezonu geçti
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11 Şubat 2024 11:33
Son güncelleme 11 Şubat 2024 11:35
Dries Mertens, dün akşamki Başakşehir maçının ilk yarısına damgasını vurdu. 30. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay sol ayağıyla sert ortaladı, Mertens'in tek vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Mertens, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Babacan topu çıkardı. Daha sonra topu yine önünde bulan Mertens göğüs kontrolü yaptıktan sonra bu kez ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu ve golünü attı.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta 7 gol ve 4 asist yaparak 11 kez skora dokunan Mertens, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 6 asiste ulaşıp tabelanın değişmesine 12 kez katkı sağlayarak geçen sezonu solladı. 

 
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