Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü uzadı

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi kötü haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle sezon başı kampının önemli bir bölümünü kaçıran ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.
Sakatlığı sebebiyle sezon başı kampının önemli bir bölümünü kaçıran ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ