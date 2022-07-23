Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü uzadı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sebebiyle bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü uzadı
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23 Temmuz 2022 12:30
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi kötü haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle sezon başı kampının önemli bir bölümünü kaçıran ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi nedeniyle 1-2 hafta daha takımdan uzak kalacağı bildirildi.

Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 10 asist ile oynamıştı.

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