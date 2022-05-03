Mersin Yenişehir Belediyesi, seride öne geçti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor'u 91-64 mağlup ederek Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir Belediyesi, seride öne geçti
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02 Mayıs 2022 20:45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında OGM Ormanspor'u 91-64 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seride 1-0 öne geçti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin ikinci maçı da 4 Mayıs Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Berk Kurtulmuş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 15, Fagbenle 16, Hayes 11, Boner 30, Feride Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz 2, Nika Baric 12

OGM Ormanspor: Robinson 11, Sevgi Uzun 22, Mc Cowan 8, Damla Gezgin 8, Lucet 3, Gökşen Fitik 8, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 31-16

Devre: 52-37

3. Periyot: 72-49

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