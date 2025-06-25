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Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı

Merkezefendi'nin kümede kalmasında büyük katkıda bulunan Egehan Arna, Esenler Erokspor ile anlaştı.

calendar 25 Haziran 2025 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te takımın geçen sezon kümede kalmasına büyük katkı yapan Egehan Arna, ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştı.

Antrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirerek iddialı bir kadro kurmak için hamleler yapan İstanbul ekibi, 28 yaşında, 2.03 boyundaki forveti kadrosuna kattı. Egehan Arna sezon ortasında Bahçeşehir Koleji'nden düşme potasında son sıradayken transfer olduğu Denizli ekibi Merkezefendi'de 15 maçta 14.3 sayı, 5.5 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın kurtuluşunda çok önemli rol aldı.

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