Merkezefendi hedef büyütecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 21 maçta 10 galibiyetle Play-Off hattında yedinci sırada bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Doğru hamlelerle ve iyi bir organizasyonla yola devam ettiklerini ifade eden Başkan Deveciler, "Hedef büyültecek ve doğru hamlelerle daha iyi yerlere geleceğiz. Ancak Denizli halkının bu işi sahiplenmesi gerekiyor" dedi.

Takımlarının iyi ve keyif veren bir basketbol oynadığını dile getiren Deveciler, "Kendiliğinden de başarılar geliyor. Yalnız deplasman sorunumuz var. Deplasmanlarda da fena oynamıyoruz, her maçı sonuna kadar oynuyoruz. Son anlarda 1-2 kırılma anında hatalar yapıyoruz. Birkaç maç sonra onu da atlatıp deplasmanda da kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Denizli'yi keyifli günlerin beklediğini söyleyen Veli Deveciler, "Bizim için lig Pay-Off'la baya uzayacak gibi görünüyor. Çok heyecan yaşayacağız, umutla bunu bekliyoruz. Doğru oyuncuları seçiyoruz. Yerli ve yabancı oyuncularda yaptığımız tercihlerin doğru olduğunu görmeye başladık. Bizim Denizli olarak belirli takımların bütçeleriyle örtüşmemiz mümkün değil. O yüzden kendimize başka misyon edinmemiz lazım. Çok değerli yerli ve yabancı oyuncularımız var. Bir türlü istedikleri yeri bulamamış olan hoca, oyuncu, şehir, organizasyon vardı. Bu isimlerle çalışmaya karar verdik. Temelde hedefimiz oyuncularla ilerleyebilmek. Misyonumuz böyle olacak. Hedef büyülteceğiz. Doğru hamlelerle daha iyi yere geleceğiz. İyi bir ekibimiz ve oyuncu grubumuz var. Denizli halkının bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek" ifadelerini kullandı.