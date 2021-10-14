Mergim Berisha: "Bu fırsatı kaçırmam"

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa maçında atan Mergim Berisha, Trabzonspor maçına konsantre olduğunu ve gol atmak istediğini söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha: 'Bu fırsatı kaçırmam'
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14 Ekim 2021 10:14
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa maçında atan Mergim Berisha, Trabzonspor karşılaşmasına özel hazırlandı. Milli arada yoğun bir şekilde çalışan Alman futbolcu, formaya en yakın isim. Vitor Pereira'nın ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı Berisha şöyle konuştu:

"MOTİVASYONUM ÜST DÜZEYDE"

"Trabzonspor maçının önemini iyi biliyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet bu konuda gerekli uyarıları yaptı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Büyük maçlara her zaman daha iyi konsantre oluyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıp, galibiyete katkı sağlamak en büyük amacım. Umarım gol veya goller atarım."  

Fenerbahçe'nin 5 milyon euroya Salzburg'dan renklerine bağladığı 23 yaşındaki Alman futbolcu, Süper Lig'de 312 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asiste imza attı. 



 

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