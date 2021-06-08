Mensah için Kayserispor'a olumsuz yanıt

Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor'un Bernard Mensah ile ilgili sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

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Mensah için Kayserispor'a olumsuz yanıt
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08 Haziran 2021 10:47
Beşiktaş geçen yaz uzun uğraşlar sonucunda kiralık olarak renklerine bağladığı Bernard Mensah'tan çabuk vazgeçti.

Sezon genelinde sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan yıldız oyuncu için Kayserispor yönetimi, "Satın alacak mısınız?" mesajı gönderdi. Beşiktaş ise "Hayır" cevabı verdi. Mensah kulübüne geri döndü.

Sarı-kırmızılı Anadolu ekibinin, Bernard Mensah ile ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Başkan Berna Gözbaşı Mensah ile ilgili mesaj verdi. Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi. Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi.




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