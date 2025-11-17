17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Menemenli kaleci Alp'i Beşiktaş denedi

16 yaşındaki Menemen FK kalecisi Alp Özge, Beşiktaş altyapısında denemeye alındı ve yetenekleriyle olumlu izlenim bıraktı. Genç kaleci ile Galatasaray ve Başakşehir de ilgileniyor.

calendar 17 Kasım 2025 12:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı.

Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi.

Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin, oyun görüşü ve özgüvenin olumlu izlenim bıraktığı belirtildi.

Menemen FK U17 takımında görev yapan genç file bekçisine kulübünün profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi.

Kaleci Alp'le Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de ilgilendiği kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
