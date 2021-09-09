Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu evlendi

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.



Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Başkanımız Ali Y. Koç, efsanelerimizden Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, kaptan Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.



Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Genel Sekreterimiz Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.



Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz."