Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu evlendi

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu evlendi
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09 Eylül 2021 22:17
Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu evlendi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.
 
Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Başkanımız Ali Y. Koç, efsanelerimizden Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, kaptan Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.
 
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Genel Sekreterimiz Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.
 
Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

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