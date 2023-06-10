Matteo Darmian: 'Çok zor bir maç olacak'

Inter'in forveti Matteo Darmian, Manchester City maçı öncesi konuştu.



İtalyan sağ bek Matteo Darmian ise rakiplerinin hem bireysel hem takım olarak kalitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bize çıkaracakları sorunlara karşı çok dikkatli olmalıyız. UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki İngiltere-İtalya arasındaki final tadında bir maç olacak. Tüm kalbimizle, bütün çabamızla oynayacağız. Bu kupayı kaldırabilmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki futbolcu, "Çok istekli bir sezon geçirdik. Aynı mentalite ile oynamak istiyoruz. Bazen tabii ki geriye çekilmemiz ve savunma yapmamız gereken zamanlar olacak. Ofansif olacağımız zamanlar olacak. Çok zor bir maç olacak ancak kendi kalitemizin de farkındayız. Onları zorlayacağımızı da biliyoruz." şeklinde konuştu.





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