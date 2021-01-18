2019/20 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Kostas Mitroglou, Olimpik Marsilya'nın en büyük sorunlarından biri oldu.



La Provence'te yer alan habere göre; forvet konusunda büyük sorunlar yaşasa da Yunan oyuncuyu kadroya almayan Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Mitroglou'yu as takımla antrenmana bile almama kararından vazgeçmedi. Marsilya yönetimi Mitroglou'nun sözleşmesini fesh etmek için defalarca kez görüşme yapsa da sonuç alamadı.



6 aylık sözleşmesi kalan Mitroglou, vergilerle birlikte 4 milyon euro'yu bulan kontratını fesh etmeye yanaşmıyor. Sözleşmesinin bitimine 6 ay ve 2 milyon euro kalan Mitroglou, kalan bırakmasını bırakmak istemiyor.



FFP nedeniyle maaş bütçesinde kesinti yapması gereken ve bir yandan da transfer ihtiyaçları olan Marsilya, Yunan oyuncunun bu tavrı karşısından adeta çileden çıktı.



Kostas Mitroglou'yu 2017 yazında 15 milyon euro ödeyerek Benfica'dan alan Marsilya, Yunan oyuncudan 50 maç ve 16 gollük katkı alabildi.



