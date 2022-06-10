Marsilya'nın ilk transferi: Bartuğ Elmaz!

DAYISI AÇIKLADI: MARSILYA

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Bartuğ Elmaz, Fransız ekibi Marsilya'ya gidiyor.Fransız basını, Marsilya'nın Boubacar Kamara'nın Aston Villa'ya gitmesinin orta saha takviyesi yapacağını ve bu isimlerden birinin Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz olduğunu duyurdu.Bartuğ'un, ocak ayında transfer görüşmesi yapmak için Marsilya'ya seyahat ettiğinin altı çizilirken, genç futbolcunun resmi imzasının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.Öte yandan Bartuğ Elmaz'ın dayısı Tamer Karagöz de Marsilya transferini sosyal medya hesabından doğruladı. Karagöz, paylaşımında,ifadelerini yazdı.