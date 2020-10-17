Marlon: 'Başakşehir bizden iyi oynadı'

Trabzonspor'un yeni transferi Marlon, Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Başakşehir karşısında çok kötü bir performans sergilediklerini ifade eden Marlon, "Başakşehir, direkt ligde rakip olduğumuz bir takımdı. İtiraf etmeliyiz ki bizden daha iyi oynadılar. Ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Toparlayacağız..." dedi.



