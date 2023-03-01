Marko Guduric, Fenerbahçe ile uzatıyor

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric'in geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı.



Litvanyalı Donatas Urbonas'ın haberine göre; Fenerbahçe Beko, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp gard Marko Guduric ile yeni sözleşme imzalama konusunda prensip anlaşmasına vardı.



Fenerbahçe Beko'daki 5. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Marko Guduric, daha NBA'de Memphis Grizzlies forması da giymişti.





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