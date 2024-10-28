Utah Jazz forveti Lauri Markkanen, Netflix'in 'Starting 5' belgesel serisinde olma teklifini geri çevirdiğini söyledi.



Markkanen, Netflix'in 'Starting 5' isimli belgesel dizisinde kendisine bir rol teklif edildiğini ancak sonunda dizinin sezon boyunca kendisine yorucu geleceğini düşündüğü için bunu reddettiğini belirtti:



"Soyunma odasına fazladan insan getirmek istemedim. Evet, her şey yolunda gittiğinde ve bir maç sonrası arabanızda sizi filme alan insanlar olduğunda sorun yok.



Ama işler ters gittiğinde ne olacak? Ben kendimi tanıyorum ve bence bana çok fazla gelirdi. Sadece basketbola ve etrafımızda başka kimse olmadan takımımla olmaya odaklanmak istedim. Ayrıca aile hayatımızı da gizli tutmak istediğimiz için onları dahil etmek istemedim."



'Starting 5' isimli belgesel dizisi, LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards ve Domantas Sabonis'in günlük hayatlarını takip ediyor ve izleyicilere bu oyuncuların saha içinde ve dışındaki hayatlarının perde arkasını gösteriyor.



