Marius Sumudica: 'Lucescu'yu Fenerbahçe'de hemen paketlerler'

"TÜRKİYE'DE BASIN ONU EZER"

Teknik direktör arayışları kapsamında Dinamo Zagreb'den ayrılan Nenad Bjelica'yı ilk sıraya alan'nin gündemindeki bir diğer isim olan'yu,FK Teknik Direktörüdeğerlendirdi.Sumudica, Lucescu'nun Fenerbahçe için uygun olmadığını söylerken, "Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceğini sanmıyorum. Al Hilal'ı çalıştırıyor, şu anda iyi durumda, onun ayrılması çok zor. Orada şampiyon da olacak ve Türkiye'deki durumun ona çok uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.Türkiye'de basının çok etkili olduğunu kaydeden Rumen hoca, "." ifadelerini kullandı.Lucescu'nun yıllık ücretine de dikkat çeken deneyimli antrenör, "Razvan Lucescu'nun bir sözleşmesi var ve feshetmesi durumunda bir bedel de ödenecektir. Aynı zamanda yılda 4 milyon euro kazanıyor, Türkiye'de bu parayı kazanabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürürken, liglerin başlamasından önce yeni hocanın belli olması bekleniyor.