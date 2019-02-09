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Mario Balotelli attı, Marsilya geri döndü!

Fransa Ligue 1'de 24. haftada Marsilya deplasmanda Dijon'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Mario Balotelli attı, Marsilya geri döndü!
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09 Şubat 2019 00:36
Fransa Ligue 1'de 24. hafta maçında Dijon ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Jordan Marie ile öne geçen Dijon, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Marsilya, 56. dakikada Mario Balotelli ile skoru eşitledi. Son sözü 73. dakikada Lucas Ocampos söyledi ve Marsilya deplasmanda Dijon'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 37'ye yükseltti. Dijon ise 13. mağlubiyetini aldı ve 20 puanda kaldı.

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