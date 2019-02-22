  •  
    Belhanda: ''Pozisyonu sonra izlemedik ama...''
  •  
    Benfica'da 0-0'lık turun ardından G.Saray itirafı
  •  
    Zenit'ten Fenerbahçe sonrası OLAY paylaşım!
  •  
    Sadık'tan özeleştiri var; ''Kendi hatamız oldu!''
  •  
    "F.Bahçe'ye daha fazla gol atmamız lazımdı..."

Mariano'dan maç sonu isyan! "Hakem engelledi"

Galatasaray'ın Benfica ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Mariano açıklamalarda bulundu ve hakem hatalarına tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Mariano'dan maç sonu isyan! 'Hakem engelledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2019 01:21
Benfica ile 0-0 berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray'da sağ bek Mariano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"VAR OLSA FARKLI OLURDU"

İki maçtaki hakemlerin maçlara damga vurduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, eğer konuşursanız ceza alabiliyorsunuz. Ben dışarıdan seyredenlere, kamuoyuna bırakıyorum bunu. İlk maçta penaltı olmazdı, bu maçta ofsayt olmazdı, gol verilirdi ama şu anda yapacak bir şey yok. TAbii ki VAR olsa çok farklı olurdu" dedi.

"GOL ATTIK AMA ENGELLENDİ"

Gol attıklarını ama hakemin engellediğini söyleyen Mariano, "İki stoperimizin de katkısı tartışılmaz. Bugün gol yemedik ama amacımız gol atmaktı. Belki de bunu başardık ama hakem sayesinde bu engellendi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için