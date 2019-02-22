Mariano'dan maç sonu isyan! 'Hakem engelledi'

ile 0-0 berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray'da sağ bek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.İki maçtaki hakemlerin maçlara damga vurduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, eğer konuşursanız ceza alabiliyorsunuz. Ben dışarıdan seyredenlere, kamuoyuna bırakıyorum bunu. İlk maçta penaltı olmazdı, bu maçta ofsayt olmazdı, gol verilirdi ama şu anda yapacak bir şey yok. TAbii ki VAR olsa çok farklı olurdu" dedi.Gol attıklarını ama hakemin engellediğini söyleyen Mariano, "İki stoperimizin de katkısı tartışılmaz. Bugün gol yemedik ama amacımız gol atmaktı. Belki de bunu başardık ama hakem sayesinde bu engellendi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.