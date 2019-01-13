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Marcao'dan taraftarlara ayrılık paylaşımı

Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Marcao, Portekiz ekibinin taraftarlarına yaptığı paylaşım ile veda etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcao'dan taraftarlara ayrılık paylaşımı
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13 Ocak 2019 18:03
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Chaves taraftarlarına veda etti. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Chaves ile çıkacağı son maç öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından Chaves taraftarlarına seslenen Marcao, şu sözleri kullandı;

''Bugün, çok iyi günler geçirdiğim kulübümle son maçıma çıkıyorum. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Transferin açıklandığından beri bu kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler! Tanrı sizi kutsasın!''



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