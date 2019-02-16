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Marcao, hakem ve yağmura isyan etti!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Benfica maçında yenilen iki golü değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcao, hakem ve yağmura isyan etti!
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16 Şubat 2019 16:45
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 yenildiği maçın ardından Marcao, maçı Portekiz basınına değerlendirdi.

Marcao, yenilen ilk golün hakem hatası olduğunu belirtirken ikinci golde ise yağmurun azizliğine uğradını söyledi.

''YAĞMUR YAĞIYORDU, BİR ANDA ÖNÜME GEÇTİ''

Galatasaray'ın yediği golleri yorumlayan Marcao, ''İlk gol kesinlikle penaltı değildi. Hatalı bir kararla geriye düştük. Benfica'dan daha iyi oynarken de 2. golü yedik. Yağmur yüzünden saha çok ıslaktı. Oraya ilk ben gittim ama Seferovic bir anda vücudunu benim önüme koydu. Böylesine önemli maçlarda hatalar minimum seviyede olmalı.'' sözlerini kullandı.

''BENFICA'YA ŞAŞIRMADIM''

Benfica hakkında da konuşan Portekizli savunma oyuncusu, ''Benfica'da çok sayıda genç futbolcu vardı ama ben şaşırmadım. Benfica'nın as oyuncuları da yedek oyuncuları da iyidir. Teknik direktörleri de genç oyuncuları oynatmayı seviyor. Lizbon'da da bizi güzel bir maç bekliyor.'' diye konuştu.

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