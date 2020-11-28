Maradona'nın kalbi normalin 2 katına kadar büyümüş

25 Kasım Çarşamba günü hayata gözlerini yuman Maradona'nın otopsi sonuçları açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Maradona'nın kalbi normalin 2 katına kadar büyümüş
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28 Kasım 2020 17:46
Hayatını kaybeden dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın otopsi sonuçları belli oldu.

Clarin'in haberine göre; otopsi sonucunda Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesine kronik kalp yetmezliğine neden olan akciğer ödeminin sebep olduğu belirtildi.

Ayrıca doktorlar, Maradona'nın kalbinde genişlemiş kardiyomiyopatiyi buldular ve efsane ismin kalbinin, normalin 2 katı kadar büyüdüğünü ifade ettiler.

Diego Armando Maradona, 25 Kasım'da hayata gözlerini yummuştu.



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