Maradona'nın kalbi normalin 2 katına kadar büyümüş

Hayatını kaybeden dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın otopsi sonuçları belli oldu.



Clarin'in haberine göre; otopsi sonucunda Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesine kronik kalp yetmezliğine neden olan akciğer ödeminin sebep olduğu belirtildi.



Ayrıca doktorlar, Maradona'nın kalbinde genişlemiş kardiyomiyopatiyi buldular ve efsane ismin kalbinin, normalin 2 katı kadar büyüdüğünü ifade ettiler.



Diego Armando Maradona, 25 Kasım'da hayata gözlerini yummuştu.



