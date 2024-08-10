MANU, Bayern'den iki transfer yapıyor!

Premier Lig'e iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Manchester United, iki transfer için geri sayıma geçti.



The Athletic'te yer alan habere göre; MANU, Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'nin transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.



TOPLAM 70 MİLYON EURO



Habere göre; İngiliz ekibi, De Ligt için 45+5 milyon euro, Noussair Mazraoui için ise 15+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Öte yandan West Ham'ın Aaron Wan-Bissaka'nın transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı da yazıldı.



Mazraoui'nin transferi Aaron Wan-Bissaka takımdan ayrılmasıyla resmileşecek.





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