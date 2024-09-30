Manisa Basket, UCAM Murcia'ya konuk olacak

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 1 Ekim Salı günü UCAM Murcia'ya karşı deplasmanda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa Basket, UCAM Murcia'ya konuk olacak
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30 Eylül 2024 15:38
Son güncelleme 30 Eylül 2024 15:39
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında 1 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk olacak.

Murcia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyona ilk kez katılan Manisa ekibi, H Grubu'nda UCAM Murcia'nın yanı sıra Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile mücadele edecek.

 
 
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