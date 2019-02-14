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Manchester United, 'Yeni Deco' için İstanbul'da!

Manchester United, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix'i izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United, 'Yeni Deco' için İstanbul'da!
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14 Şubat 2019 16:09
Galatasaray ile Benfica'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United scout ekibi de yerini alacak.

Manchester United'ın 19 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix ile oldukça yakından ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ile oynanacak maçta stattan Felix'i takip edecekleri kaydedildi.

''OYUN TARZI OLARAK DECO'YU ANDIRIYOR''

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Manchester United yetkilisi, Felix ile ilgilendiklerini doğrularken ''Kulüp, Felix ile ilgileniyor. Onun için hazırlanan rapor oldukça olumlu. Müthiş bir yetenek ve çok ilgi çekici bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Deco'yu andırıyor.'' sözlerini kullandı.

Manchester United'ın Türk Telekom Stadı'nda izleyeceği Felix'in serbest kalma maddesi 120 milyon euro...

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