Manchester United, 'Yeni Deco' için İstanbul'da!

ile'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United scout ekibi de yerini alacak.Manchester United'ın 19 yaşındaki Portekizli futbolcuile oldukça yakından ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ile oynanacak maçta stattan Felix'i takip edecekleri kaydedildi.İngiliz The Sun gazetesine konuşan Manchester United yetkilisi, Felix ile ilgilendiklerini doğrularken ''Kulüp, Felix ile ilgileniyor. Onun için hazırlanan rapor oldukça olumlu. Müthiş bir yetenek ve çok ilgi çekici bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Deco'yu andırıyor.'' sözlerini kullandı.Manchester United'ın Türk Telekom Stadı'nda izleyeceği Felix'in serbest kalma maddesi 120 milyon euro...