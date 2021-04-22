Manchester City deplasmanda kazandı

Geçen hafta Leeds United'a kaybeden Mancheste City, Aston Villa deplasmanında 3 puan çıkarmayı başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City deplasmanda kazandı
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22 Nisan 2021 00:16
İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maça hızlı başlayan Aston Villa oldu ve 1. dakikada McGinn'in golü geldi. Çabuk toparlanan Manchester City, 22'de Foden'ıın golüyle maça dengeyi getirdi. 40'da bu kez Rodri'nin golüyle City öne geçti. 44. dakikada John Stones kırmızı kart görünce Manchester City ilk yarıyı 10 kişi kalarak 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Manchester City oyunu lehine tutmayı başardı. Gol yemeden ilk yarıyı tamamlayan Manchester City, 57. dakikada Aston Villa'dan Cash'in kırmızı kart görmesiyle 10'a 10 giden maçı kontrol etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester City 77 puana yükselerek liderliğini sürdürürken Aston Villa ise 44 puanda kaldı.



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